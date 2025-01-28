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Haberler İzmir Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı

Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı

Orman işçisi Yıldız, Yamanlar yangınında görev almıştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın'dan bölgeye destek olarak gönderilen orman işçilerinden Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 babası olan Yıldız'ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın'a getirileceği öğrenildi.
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