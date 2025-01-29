Çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanığa ilk duruşmada tahliye

Kentte geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan (26), 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a (32) bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gerekli incelemelerin sonrasında çocuklar annelerine teslim edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı.

Fatma Alpaslan

Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi.

'ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM'

Sanık Şiyar Alpaslan'ın yargılanmasına bugün İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Alpaslan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Alpaslan, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Olayın buralara gelmesinin sebebi, eşimin beni aldatmasıdır. Bu olay yaşanmadan 1 saat önce eşim kaçtığı adamla birlikte bana fotoğraf gönderdi. O an çılgına döndüm. Ondan sonra sinirlendim. Beni görüntülü arayıp, 'Senden olan o çocukları istemiyorum, onları öldür' dedi. Öfkeme yenik düştüm bu olay gerçekleşti" dedi.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan şikayetçi avukatı Nevraz Zeliha Sığın, mahkemeye 'görevsizlik' talebinde bulundu. Avukat Sığın, "Söz konusu eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğunu düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da dava ağır ceza mahkemesinde görülmelidir. Mahkemenizden görevsizlik talep ediyoruz" dedi.

Talebi değerlendiren hakim, 'görevsizlik' talebinin reddine karar verdi.

SANIĞA UYARI

Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.