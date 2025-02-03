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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 3 Şubat Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Şubat Pazartesi

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Yeni

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yakapınar
Yeşilova
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova

10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
Sarıcalar

9:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıaktepe

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken

14:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Şubat Pazartesi

13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı

10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Atilla

9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dereli
Kürdüllü
Küçükkemerdere
Kireli

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