İzmir’de elektrik kesintisi 3 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Yeni
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yakapınar
Yeşilova
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
Sarıcalar
9:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıaktepe
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
14:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı
10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Atilla
9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dereli
Kürdüllü
Küçükkemerdere
Kireli