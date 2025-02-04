Ege Denizi’nde deprem: İzmir’den de hissedildi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

DEPREM FIRTINASI DURMAK BİLMİYOR

Ege Denizi'nde, 26 Ocak'tan bugün saat 14.00'e kadar 754 sarsıntı kaydedildi.Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

DEPREMLER O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

BU SEFER İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ

Son olarak AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 16.04'te Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin İzmir'den de hissedildiği belirtildi.