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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 4 Şubat Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 4 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 4 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Şubat Salı

13:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Koca Mehmetler

8:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Basın Sitesi

11:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni

10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul

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