İzmir’de elektrik kesintisi 4 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 4 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 4 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
13:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Koca Mehmetler
8:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
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KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
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TORBALI / İZMİR
Ertuğrul