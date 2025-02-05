Genel-İş’in çılgın talebine Büyükşehir’den tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ ve İZELMAN'da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, sendikanın abartılı taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Kulislerde, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın dayatmasıyla, Genel-İş Sendikası'nın 763,44 TL olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 nispetinde zam yapılarak 2 bin 550 TL'ye çıkartılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Söz konusu taleple ilgili Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sendika taleplerinin yıllık maliyeti 30 milyar TL'nin üzerindedir. Sendika, kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir takım taleplerin rasyonel bir zeminde görüşülmesini engelleyerek, idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır" denildi. Genel-İş Sendikası ayrıca, yıllık 112 günlük ikramiye ile birlikte aylık ortalama en düşük net ücretin 113 bin TL ve en yüksek net ücretin 124 bin TL talep ettiği, böylece bir çalışan için toplam maliyetin 213 bin TL'ye vardığı vurgulandı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı

Ayrıca, "kıdem zammı", "sorumluluk zammı", "iş riski", "koku primi", "saha primi", "aile yardımı", çocuk yardımı", "yemek yardımı", "ulaşım yardımı", "birleşik sosyal yardım" gibi 53 ayrı kalemde yan/sosyal ödeme talep edildiği kaydedildi.

İZMİR BSB BÜROKRASİSİNDE REVİZYON SÜRÜYOR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana görevden aldığı isimlerle dikkat çekmişti. Belediye bürokrasisinde kadro revizyonunu sürdüren Tugay, son olarak Aziz Kocaoğlu döneminden bugüne kadar İnsan Kaynakları Başkanı olarak çalışan Ahsen Düşenkalkan'ı görevden aldı.