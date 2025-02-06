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İzmir'de okul bahçesi alev alev yandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de okul bahçesi alev alev yandı!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bornova ilçesi Evka 4 Mahallesi 954 Sokak'ta inşaat halindeki okulun bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçeden yükselen dumanı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçedeki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangını kısa sürede söndürdü.

İzmir’de okul bahçesi alev alev yandı!

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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