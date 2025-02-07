Şakanız batsın!

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre sosyal medya mecrası TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya (42) üzerinde denedi.

Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" demekle yetindi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada da, "Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hızlı bir adım atılarak, olayla doğrudan ilgili iki çalışanın görevine son verildi. Konuyla ilgili disiplin yap- Başkatığı komisyonu derhal toplanırken, tüm şüpheliler disiplin komisyonuna sevk edildi. Sorumlular hakkında soruşturma süreci başlatıldı. Süreç titizlikle yürütülüyor ve tamamlandığında kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacak" denildi.

"YÖNETİMİN DENETİMSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, yaptığı yazılı açıklamada konunun takiçisi olacaklarını söyledi. Kısaağa, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde, sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi. Murat Sakarya'nın üzerine kolonya dökerek ateşe veren Ö.A. ile M.B.Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.