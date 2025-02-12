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İzmir'de narko-terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, uyuşturucu satıcıla, FETÖ ve PKK zanlılarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi.

AA

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İzmir’de narko-terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Menemen Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İzmir’de narko-terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 8 bin 277 sentetik ecza, 77 gram esrar-skank, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek, bu silahlara ait 147 fişek, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu satışı yapan, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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