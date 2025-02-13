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İzmir'e şehit ateşi düştü

Son dakika İzmri haberleri... Mili Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında çatışmada yaralanan İzmirli Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

HABER MERKEZİ

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İzmir’e şehit ateşi düştü

Suriye sınırında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İzmirli Uzman Çavuş Osman Oktay dört günlük yaşam savaşını kaybederek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İzmir’e şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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