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Haberler İzmir “İzmir’in altyapısı güçlenecek”

“İzmir’in altyapısı güçlenecek”

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’in altyapısı güçlenecek

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak 28 km'lik karayolunun İzmir'in alt yapısını güçlendireceğini söyledi.

İzmir’in altyapısı güçlenecek

Projenin ÇED sürecinde muafiyet alması bölgede sevinçle karşılandığını belirten Uğurlu, "İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Yol, Torbalı ve Tire ilçeleri ile Pamukyazı, 19 Mayıs, Kırbaş, Atalan, Bülbüldere, Yeniçiftlik, Işıklar, Yenioba, Eskioba, Mahmutlar, Turgutlu, Akkoyunlu, Karateke ve Turan mahallelerinden geçecek" diye konuştu

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