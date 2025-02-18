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İzmir'de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

9 Şubat Pazar günü Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde silahlı yaralama olayı meydana geldi. Kavganın nedeninin pazaryeri içerisinde bulunan tezgah sahiplenme hususundan kaynaklandığı belirlendi. Olaya karışan M.A (31) ve A.B (30) sağ bacak, M.A (41) sağ karın bölgesi ve sağ bacak, Y.A (44) sağ bacak ve sol kasık, K.B (33) sağ ayak bölgesinden vurularak yaralandı. Karşı taraf olduğu belirtilen C.V (41) boyun F.V (48) ise sol kalça kısmından kesici alet ile yaralandı. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şüpheli şahıslar tedavilerinin yapılması için bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavilerinin ardından emniyete sevk edilen 7 şahıstan 3'ü tutuklandı, 1 kişi ev hapsi cezası aldı. Olayın içerisinde bulunan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Ayrıca tarafların pazar tezgahları da geçici süreliğine kapatıldı.

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İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı İzmir’de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

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