İzmir’de feci olay! Önce köpekler sonra sahipleri saldırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de çocuğuna bebek bezi almaya giden Eyüp Unutur'a önce başıboş köpekler saldırdı, sonra da bu hayvanları sahiplenen kişiler 25 yaşındaki vatandaşı kalas ve bıçakla feci şekilde darbetti.
İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, akşam saatlerinde küçük çocuğunun bezinin bitmesi üzerine markete gitmek için dışarıya çıktı. Bu sırada bir tekel bayinin önünden geçerken Unutur, köpeklerin saldırısına uğradı. Kendisini korumaya çalışan 25 yaşındaki vatandaş, kaçarak tekel bayiye sığınmaya çalıştı.
Tekel bayide bulunan kişiler içeri girmeye çalışan Unutur'a tehditler savurarak ve saldırarak oradan uzaklaşmasını istedi. Daha sonra Unutur, ağabeyi ve eniştesiyle olayın yaşandığı yere gelip neden böyle davranıldığını öğrenmeye çalışırken, tekel bayi ve çevresinde bir anda kalabalık oluşmasıyla yaklaşık 20 kişinin bıçaklı ve kalaslı saldırısına uğradı. Yaralanan Unutur ve ailesi önce hastaneye daha sonra da suç duyurusunda bulunmak için karakola gitti. Yaşanan bu olay sonrasında saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.
Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.