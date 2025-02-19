İzmir’de feci olay! Önce köpekler sonra sahipleri saldırdı

"ÇOCUĞUMA BEZ ALMAK İÇİN MARKETE GİDİYORDUM"

Çocuğuna bez almak için giderken köpek saldırısına uğradığını anlatan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, "Köpekler bana saldırdı ben de köpek saldırısına karşı kendimi korumaya çalışırken sığınabileceğim en yakın yer olan tekel bayiye sığınmaya çalıştım. Kapısını açmaya çalışıyordum ama otomatik sensör beni görmediği için kapı açılmadı. Kapıyı çalıyorum beni içeri alsınlar, kurtarsınlar diye. Onlardan bir şefkat beklerken 'kardeşim iyi misin, bir şeyin yok değil mi' demelerini beklerken tam tersi bir tepkiyle karşılaştım. Direkt hayvanın saldırısına duyarsınız kalmadığım için koruma refleksi gösterdiğim için bana hakaret ve saldırılarda bulundular. Sonrasında bir hayırsever adam arabasının kapısını açarak beni arabasına alıp emniyete götürdü. Emniyete durumu izah ettim. Emniyet ise darp raporu almam gerektiğini söyledi. Sonra abime ulaştım. Abim de diyor ki hem gidelim olayın bir aslı astarını öğrenelim hem de 10 kişi neden sana saldırmış bir öğrenelim ve olay yerinde düşürdüğüm telefonu da almak için de oraya gittik" şeklinde konuştu.



"BİZE SALDIRDILAR"

Kendisi, eniştesi ve ağabeyinin olayı anlamak için tekel bayiye gittiklerini söyleyen Unutur, "Tekel bayiden içeri girer girmez markette olan kadın göz yaşartıcı spreyi sıkıp darbetmeye başladı. Arkasından nereden geldiklerini bilmediğimiz 20 kişi toplandı ve bıçak saldırılarına başladı, sırtımı bıçak sıyırdı o esnada abim bıçaklandı. Eniştemin göğsünden, böbreğinden, bacağından ve sırtından bıçakladılar. Yaklaşık 4 santimetre derinliğinde bıçak yaralanmaları var. Benim bacağımda 9 santimetrelik bir bıçak yarası oldu ve baygınlık geçirdim. Baygınlık geçirmeme rağmen 15-18 kişi beni kalaslarla darp etti. Baygın birisini dövüyorlar. Yani bir kavga yok, bir saldırı var. 'Evim burada, çocuğuma bez almaya gidiyordum' demeye kalmadan beni darbetmeye başladılar. 'Sen nasıl bir köpeğe vurursun, sen nasıl kadına cevap verirsin' ibarelerini kullanarak beni dövüyorlardı. Bayıltana kadar dövdüler. Hastanelik olduk" diye konuştu.