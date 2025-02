İzmir’de feci olay! Önce köpekler sonra sahipleri saldırdı

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Şikayetçi olduklarını ifade eden Unutur, "Hala köpekler şu an orada. Ama benden önce şikayetçi olanlar da var. Burada daha önce de adli vakalar gerçekleşmiş. Mahalle tekelden ve köpeklerden huzursuz. Ben şu an arkamda bir yetim bırakmış da olabilirdim. Yani vefat etmiş ölmüş de olabilirdim. Kaldı ki omurgamı bıçak sıyırıyor, saplanmıyor. Saplansaydı net ölürdüm. Görüntülerde gayet açık. Kasten adam öldürme söz konusu. Başka insanlar ölmesin, başka kişiler benim duruma düşmesin diye biz her türlü mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.



AVUKAT LEYYANUR ADSOY: "İKİ KİŞİ TUTUKLANDI"

Müvekkilinin markete giderken saldırıya uğradığını söyleyen Avukat Leyyanur Adsoy, "Kendisine en yakın ve güvenli gördüğü yere, tekel bayisinin içine giriyor. Orada da şiddete maruz kalıyor. Müvekkilim yaklaşık 20 kişi tarafından kendisi, akabinde abisi ve eniştesi bıçaklı saldırıya maruz kalıyor. Konunun sokak hayvanlarının dışına çıkması, müvekkilimin kalasla ve bıçakla darp edilirken 'köpeğe mi vurdun sen, köpeğe mi hoşt dedin sen' şeklinde olması çok can yakıcı. Oradaki konu aslında müvekkilimin kendi hayatı ve yaşam hakkı. Biz bu muhite özellikle belediyenin bir an evvel el atmasını, başıboş sokak hayvanlarının toplatılmasını talep ediyoruz. Çünkü benim müvekkilim ilk değil. Aynı zamanda son da olmayacak gibi görünüyor. Defalarca şikayetler yapılmış, toplanmasına ilişkin talepler de bulunulmuş. Ancak gelinen noktada müvekkilim ve ailesi canından oluyordu. Biz bu noktada gerekli olan işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz ve zaten dava açısından da takibindeyiz. Süreçle ilgili iki kişi tutuklandı. Yalnız olayın kışkırtıcısı olan, tekel bayisinin içerisinde bulunan kadın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ardından yapmış olduğu ilk işlem gidip karşı komşusundan söz konusu olaya ilişkin kamera kayıtlarını silmesi olmuş" diye konuştu.