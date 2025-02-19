İzmir’de göçmen faciası! Cesetler denizden toplandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında meydana gelen acı olayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında, 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün saat 04.03'te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma operasyonu kapsamında: 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun"