Ünzile ve Esma’ya yardım eli uzatın

İZMİRLİ Ünzile Naz Gümüştaş (16) ve SMA Tip-1 hastası Esma Bebek, kısacık yaşamlarını kabusa çeviren hastalıklarla mücadele ediyor. 2 yıl önce karnındaki tümör nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası bağırsaklarında protein kaçağı oluşan Ünzile, 28 kiloya kadar düştü.

Sadece mama ile beslenebilen ve hızla kilo kaybeden Ünzile'nin, hayırseverlerin yardımına ihtiyacı var.

Başkan Çulhaoğlu, "Herkesi Esma'ya destek vermeye davet ediyorum. Kızımıza sahip çıkalım" dedi.

ESNAF ÇAĞRI YAPTI

ANNE Emine Çelgin, mamayla beslenen kızının tedavisi için hayırseverlere seslendi. SMA TİP-1 ile savaşan Esma bebek için ise Pınarbaşı esnafı kampanya başlattı. Oda başkanı Cezmi Çulhaoğlu, "Esma için bağış topluyoruz. İzmirlilerden destek bekliyoruz" dedi.