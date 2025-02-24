Çiğli’de çevre dostu okul yeni binasında eğitime başladı

ÇİĞLİ ilçesindeki Egekent İlkokulu 5 yıl aradan sonra yeni binasında eğitim öğretime başladı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından "depreme dayanıklılık testleri olumsuz" raporlanan okullar arasında yer alan ve eğitim öğretime 5 yıldan bu yana Şehit Özgür Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden Egekent İlkokulu, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni binasına taşındı. Okulun açılışına Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, okul müdürü Barboros Ergen, İzkent Mahalle Muhtarı Hatice Karaağaçlıgil, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı

'YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

İLÇE Milli Eğitim Müdürü Üner, törende, Eğitimde Yeni Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamında çevre dostu bir okulun inşa edildiğini belirterek, "Bugün öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve siz velilerimizin katılımıyla açılış töreni yapıyoruz. Öğrencilerimize daha çağdaş ortamlarda imkan sağlayarak onları Yeni Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde yetiştirmenin gayreti içindeyiz" dedi. Üner, yeni okulun başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlere, velilere ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.