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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kınık ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi kıraathane önünde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü. Şahıs kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan baba katili, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin M.(47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin M.'a ateş açtı. M. kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin M.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü İzmir’de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öldürdü İzmir’de korkunç olay! Öz babasını tabancayla vurarak öld��rdü

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