İzmir’de gerçeği aratmayan tatbikat!

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ'

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti. Ekinci, "Sayın başsavcımızın da belirttikleri gibi yaklaşık bir yıldır İzmir Bölge Mahkemesi Adliyemize özel bir önem veriyoruz. Çeşitli eğitimler verdik. Planları gözden geçirdik. Bugün de acil durum tahliyesinin bir denemesini gerçekleştirdik. Katılan herkes için acil bir durum gerçekleştiği takdirde güvenli tahliye açısından son derece kıymetli. Biz doğal afet kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu nedenle asla afetleri unutmamamız lazım. Afetlerle iç içe yaşamayı öğrenmemiz lazım. Gerekli tedbirleri önceden almalı, birtakım tedbirler ve öngörülerle planlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda biz de AFAD olarak itfaiye ve UMKE teşkilatlarımızın da yardımıyla bugün başarılı bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde okullarımıza yoğun bir şekilde farkındalık eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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