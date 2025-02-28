İzmir’de gerçeği aratmayan tatbikat!

Türkiye'deki tek blok halindeki en büyük 3'üncü kamu binası olan, yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve günlük yaklaşık 3 bin vatandaşın giriş-çıkış yaptığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Veli San'ın yanı sıra AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de izledi.