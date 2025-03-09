2 yaşındaki Rana 10 sokak köpeğinin saldırısında öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde evinin önünde oyun oynayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu, 10 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerinden ısırılarak ağır yaralanan talihsiz küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır." Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci'nin cesedini, Konya Adli Tıp Kurumu'ndan alan ailesi toprağa vermek için Suriye'ye götürdü. Olay sonrası Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarına başladı.