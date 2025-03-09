İzmir’e kaçmak isterken yakalandı! Haraç çetesine polis baskını

Arnavutköy'de haraç almak için aynı gece iki iş yerini kurşunlayanlara yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına al��ndı. İş yerinin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin evinde yapılan aramalarda tabancalar ve el yapımı bomba ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde 25 Şubat saat 00.18 sıralarında meydana geldi. Motosikletle Y.Ö.'ye ait emlakçının önüne gelen maskeli iki şüpheli, iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede iş yerine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Aynı gece saat 01.05 sıralarında Merkez Mahallesi, Aysıl Sokak'taki sigorta şirketi de kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından kurşunlandı. E.K.'ye ait iş yerine ise 2 kurşunun isabet ettiği belirlendi.