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Haberler İzmir İzmir'de bir eve uyuşturucu operasyonu: 102 kök kenevir ele geçirildi

İzmir'de bir eve uyuşturucu operasyonu: 102 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütlen çalışmalar sürüyor. Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 102 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA

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İzmir’de bir eve uyuşturucu operasyonu: 102 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde Ayrancılar Mahallesi İhlas Caddesi üzerinde bulunan bir adrese Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 102 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan incelemede evin imalathaneye dönüştürüldüğü tespit edilirken eve kaçak elektrik çekildiği ve iki odada iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi.

İzmir’de bir eve uyuşturucu operasyonu: 102 kök kenevir ele geçirildi

Adreste yapılan aramada nemlendirme için kullanılan klimalara ve jeneratöre el konuldu. B.Ç isimli şahıs gözaltına alındı. M.Ö isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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