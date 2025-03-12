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İzmir'de iğrenç görüntü: Sapık kısa sürede yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de markete alışveriş yaparken kasada bulunan kadına cinsel organını gösteren sapık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede adresi belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de iğrenç görüntü: Sapık kısa sürede yakalandı

Görüntüler üzerinden harekete geçen polis ekipleri sapığı kısa sürede yakalarken, şüphelinin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart günü Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B.(44), kasada bulanan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi. Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi. Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmir’de iğrenç görüntü: Sapık kısa sürede yakalandı

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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