Kınık’ta istifa bilmecesi!

Devreye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın girmesiyle istifa eden 4 üye, öğleden sonra geri döndü. Secim sonrası Kınık'ta başkanlık koltuğuna oturan Sema Bodur'un uygulamaları ilçede krize neden oldu. Uzun süredir tartışmalı konularla gündeme gelen Bodur'un ismi konut kooperatifi usulsüzlüğüne karışmıştı.

Başkan olmadan önce Dikili başta olmak üzere turizm bölgelerinde konut projeleri yapan Bodur ve bazı isimler hakkında mağdurlar şikayette bulunmuştu. Bodur ile anlaşamayan CHP'li Meclis Üyeleri Mustafa Göl, Bayram Özer, Serkan Selvi ve Ergin Şahan dün partiden istifa ettiklerini duyurdu.

'YOL KAZASI' YORUMU

İDDİAYA göre haberi alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kınık'a gelerek istifa eden üyeleri partiye dönmeye ikna etti. Aslanoğlu'nun yaşanan süreci "Yol kazası" olarak yorumladığı öğrenildi. AK Parti'nin 5 üyesinin bulunduğu Kınık Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 10'dan 6'ya düştükten saatler sonra yeniden 10'a yükseldi.