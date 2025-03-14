3 yaşındaki Elif’e saldırdı! İzmir’deki köpek dehşeti kamerada

Anne Esra Erdoğan yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen Elif Dua, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi. Olay sonrası Elif Dua'nın anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, annesi ile mağazaya gelen Elif Dua'nın koltukta duran köpeğin yanına gittiği, daha sonra köpeğin bir anda çocuğa saldırdığı, yaralanan Elif Dua'yı annesinin kurtardığı anlar yer aldı.