3 yaşındaki Elif’e saldırdı! İzmir’deki köpek dehşeti kamerada

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir alışveriş merkezinde sahipsiz olduğu öne sürülen köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk hastaneye kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan giyim ve ev eşyası satan mağazada meydana geldi. Elif Dua Alpaydın ve annesi Esra Erdoğan, alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören Elif Dua, köpeği sevmek için yanına gitti. Elif Dua yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi.