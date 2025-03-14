Doktoru takip edip sopalarla darbetmişlerdi! Gerekçeli karar açıklandı

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022'de, hasta ile engelli bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezdeki doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. 7 Ekim 2022'de mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran doktor Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan doktor Günay, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Polis ekipleri, Doktor Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda Sedat Aydemir, Fikret Aydemir ve Servet Aydemir kardeşleri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Doktor Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerden Sedat Aydemir'in doktorla kavga eden kişi olduğu belirlenirken, 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; doktor Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktorla yumruklaştığı anlar yer aldı.