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İzmir'de sokak ortasında öldürülen Fatma'nın acılı babasından kahreden sözler: "Gelinlik yerine kefen giydirdim"

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen vahşette Olgun G. (34) isimli cani, takıntılı olduğu Fatma Kara (27)'nın başını defalarca asfalta vurarak öldürdü. Talihsiz kızın acılı babası yaptığı açıklamalarla yürekleri takladı. Kızının takıntılı olduğunu söylediği zanlı tarafından daha önce de çok kez şiddete maruz kaldığını belirten baba, "Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim" ifadelerini kullandı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de sokak ortasında öldürülen Fatma’nın acılı babasından kahreden sözler: Gelinlik yerine kefen giydirdim

Olay, 11 Mart'ta saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. (34) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Olgun G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de sokak ortasında öldürülen Fatma’nın acılı babasından kahreden sözler: Gelinlik yerine kefen giydirdim

Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan, daha önce de Olgun G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de sokak ortasında öldürülen Fatma’nın acılı babasından kahreden sözler: Gelinlik yerine kefen giydirdim

"Oğlum, ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor"
Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Sabah saatlerinde kızımı aradım, ulaşamadım. Defalarca aradım açmadı. Saat 12'de tekrar aradım açmayınca kızımı merak ettim ve oğlumu Ödemiş ilçesine gönderdim. Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Zaten daha öncelerden de rahatsız ediyormuş. Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. Kolu kırıldı, bir gün gözü morardı. Bunları sorduğumda 'Kapı çarptı' gibi bahaneler söylüyordu. Çocuk da bunu tehdit ediyor. Normal bir insan olsa bunları herhalde yapmaz. Bu esnada kızım doğum günü için aynı mahallede oturan arkadaşının evine gidiyor. Telefonunu da ablasının evinde şarjda bırakıyor. Oğlumda Ödemiş'e varır varmaz önce ablasının evine gidiyor orada olmadığını görünce nerede olduğunu öğrenip ablasının arkadaşının evine gidiyor. Oğlum mahallede kızımın diğer arkadaşının evine giderken maalesef bu şahıs karşıdan geliyor. Benim oğlum da bu şahsı tanıyor. Sokakta yanından geçince işkilleniyor ve koşuyor. Mahallenin köşesine bakınca ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor. Kızımı öldüren cani de hızla motoruna biniyor ve kaçıyor" diye konuştu.

İzmir’de sokak ortasında öldürülen Fatma’nın acılı babasından kahreden sözler: Gelinlik yerine kefen giydirdim

"Oğlum, ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor"
Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Sabah saatlerinde kızımı aradım, ulaşamadım. Defalarca aradım açmadı. Saat 12'de tekrar aradım açmayınca kızımı merak ettim ve oğlumu Ödemiş ilçesine gönderdim. Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Zaten daha öncelerden de rahatsız ediyormuş. Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. Kolu kırıldı, bir gün gözü morardı. Bunları sorduğumda 'Kapı çarptı' gibi bahaneler söylüyordu. Çocuk da bunu tehdit ediyor. Normal bir insan olsa bunları herhalde yapmaz. Bu esnada kızım doğum günü için aynı mahallede oturan arkadaşının evine gidiyor. Telefonunu da ablasının evinde şarjda bırakıyor. Oğlumda Ödemiş'e varır varmaz önce ablasının evine gidiyor orada olmadığını görünce nerede olduğunu öğrenip ablasının arkadaşının evine gidiyor. Oğlum mahallede kızımın diğer arkadaşının evine giderken maalesef bu şahıs karşıdan geliyor. Benim oğlum da bu şahsı tanıyor. Sokakta yanından geçince işkilleniyor ve koşuyor. Mahallenin köşesine bakınca ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor. Kızımı öldüren cani de hızla motoruna biniyor ve kaçıyor" diye konuştu.

İzmir’de sokak ortasında öldürülen Fatma’nın acılı babasından kahreden sözler: Gelinlik yerine kefen giydirdim

"ANNESİ BANA EMANET ETMİŞTİ"
Önceki yıllarda hayatını kaybeden annesinin Fatma'yı kendisine emanet ettiğini söyleyen ve Fatma Kara'nın yanında büyüdüğü akrabası Çiğdem Duran da, "Bu acının tarifi gerçekten yok. Benim canımı aldı. Annesi bana emanet etti. Emanetine 27 yaşına kadar bakabildim. Bu insanlık değil, başka bir şey. Çocuğumu mahvetmiş. Çocuğumu benden aldı. Benim yanımda yaşıyordu zaten. Annesi bana emanet etmişti onu. Bana anneler gününde hediye alırdı. Beni çocuğum 'Sen annem gibisin' diyordu bana. Ben ona kıyamazken buz gibi topraklara koyuldu. Saçının teline zarar gelmesini hiç istemedim. Artık kimsenin canı yanmasın. İdamın gelmesini istiyorum. Hiçbir anne çocuksuz kalmasın" açıklamasında bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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