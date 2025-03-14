İzmir'de sokak ortasında öldürülen Fatma'nın acılı babasından kahreden sözler: "Gelinlik yerine kefen giydirdim"

"Oğlum, ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor"

Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Sabah saatlerinde kızımı aradım, ulaşamadım. Defalarca aradım açmadı. Saat 12'de tekrar aradım açmayınca kızımı merak ettim ve oğlumu Ödemiş ilçesine gönderdim. Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Zaten daha öncelerden de rahatsız ediyormuş. Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. Kolu kırıldı, bir gün gözü morardı. Bunları sorduğumda 'Kapı çarptı' gibi bahaneler söylüyordu. Çocuk da bunu tehdit ediyor. Normal bir insan olsa bunları herhalde yapmaz. Bu esnada kızım doğum günü için aynı mahallede oturan arkadaşının evine gidiyor. Telefonunu da ablasının evinde şarjda bırakıyor. Oğlumda Ödemiş'e varır varmaz önce ablasının evine gidiyor orada olmadığını görünce nerede olduğunu öğrenip ablasının arkadaşının evine gidiyor. Oğlum mahallede kızımın diğer arkadaşının evine giderken maalesef bu şahıs karşıdan geliyor. Benim oğlum da bu şahsı tanıyor. Sokakta yanından geçince işkilleniyor ve koşuyor. Mahallenin köşesine bakınca ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor. Kızımı öldüren cani de hızla motoruna biniyor ve kaçıyor" diye konuştu.