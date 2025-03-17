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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

SON DAKİKA: İzmir'in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını paylaştı. Yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Mart Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün suların ne zaman hangi ilçelerde kesik olacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün yaşanacak planlı su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK
17.03.2025 saat 10:36 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR DOĞANAY, ESENLİK, KAZIM KARABEKİR, REİS
17.03.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN BOZKÖY
17.03.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER
17.03.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CUMHURİYET

17.03.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ
16.03.2025 saat 23:40 ile 17.03.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR
17.03.2025 saat 07:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMYAYLA, ÇOBANLAR, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GÖLCÜK, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER, ORTAKÖY, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
17.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR SIĞACIK
17.03.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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