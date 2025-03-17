SON DAKİKA: İzmir’in o ilçesinde 12 saatlik su kesintisi | 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün suların ne zaman hangi ilçelerde kesik olacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün yaşanacak planlı su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün suların ne zaman hangi ilçelerde kesik olacağı araştırılıyor. İzmir'de bugün yaşanacak planlı su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte 17 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK
17.03.2025 saat 10:36 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR DOĞANAY, ESENLİK, KAZIM KARABEKİR, REİS
17.03.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN BOZKÖY
17.03.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER
17.03.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET
17.03.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ
16.03.2025 saat 23:40 ile 17.03.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI
17.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR
17.03.2025 saat 07:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMYAYLA, ÇOBANLAR, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GÖLCÜK, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER, ORTAKÖY, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
17.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
17.03.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.