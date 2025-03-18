Güzelbahçe Belediyesi iki taşınmazı satışa çıkardı

GÜZELBAHÇE Belediyesi, 3 bin 924 metrekare büyüklüğündeki iki taşınmazını 180 milyon TL'den satışa çıkardı. Parseller konut dışı kentsel çalışma alanında yer alıyor. 2 bin 148 metrekare büyüklüğündeki parsel için 98 milyon 500 bin TL bedel biçilirken bin 776 metrekare büyüklüğündeki parsel için 81 milyon 500 bin TL bedel belirlendi. Satışlardan en az 180 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Parseller üzerinde yapılar olması da dikkat çekti. İhaleler 26 Mart 2025 tarihinde Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek