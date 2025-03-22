İzmir’de polise sopalı ve molotoflu saldırı: 176 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili İzmir'de izinsiz protesto eylemi yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Eylemde kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, ayrıca belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek kasıtlı şekilde yol kapattığı ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAYI 176'YA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili izinsiz protesto eylemi yaparak kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, çöp konteynerlerini devirerek yol kapattığı tespit edilen 53 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 176'ya çıktı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan 34 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.