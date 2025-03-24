İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 24 Mart Pazartesi İzmir’de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Kasımpaşa ( Sakızlı Sk. ATATÜRK Atatürk Cd. )
Mermerli ( ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Cd. Cengiz Topel Gç. Mithatpaşa Cd. Şehit Aycan Aksoy Cd. )
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar ( 7351/3. Sk. 7351/4. Sk. 7353. Sk. 7353/10. Sk. 7353/13. Sk. 7353/4. Sk. 7353/5. Sk. 7353/6. Sk. 7353/7. Sk. 7353/8. Sk. 7353/9. Sk. 7355. Sk. 7355/8. Sk. 7351. Sk. )
Org. Nafiz Gürman ( 7171. Sk. 7161/5. Sk. 7161/4. Sk. 7161/3. Sk. 7161/2. Sk. 7161/1. Sk. 7161. Sk. )
Onur ( 7399/12. Sk. 7399/11. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 7399/9. Sk. 7399/8. Sk. 7399/7. Sk. 7399/26. Sk. 7399/33. Sk. 7399/21. Sk. 7399/20. Sk. 7399/2. Sk. 7399/19. Sk. 7399/18. Sk. 7399/17. Sk. 7399/16. Sk. 7399/15. Sk. 7399/14. Sk. 7399/13. Sk. 7399/10. Sk. 7399/1. Sk. 7399. Sk. 7398/8. Sk. 7398/7. Sk. 7398/6. Sk. 7398/5. Sk. 7398/4. Sk. 7398/3. Sk. 7380. Sk. 7371. Sk. 7357/3. Sk. 7357/1. Sk. 7357. Sk. )
Körfez ( 7399/34 )
10:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( ULULAR KABAROĞLU 1. Gök Sk. 2. Dikmen Sk. 2. Çimen Sk. 3. Ordu Çk. AKASYA Ankara Sk. Göktürk Sk. Gök Sk. Eti Sk. Dostluk Sk. Dikmen Cd. Capacı Sk. Birlik Sk. Bahçıvan Sk. Bahar Sk. Çimen Sk. Çetin Sk. Çayır Sk. Çapacı Çk. Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Yapıcı Sk. Uğur Sk. Sümer Sk. Okul Sk. Moda Sk. Meşrutiyet Çk. Manyası Cd. 3. Çk. Lale Sk. Kırıkhan Sk. Küçük Sk. Kuru Sk. Karanfil Sk. Kanarya Sk. Kahramanmaraş Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kabaroğlu Sk. Göçmen Sk. çiftçi sk. PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI Aydınlık Sk. )
Bengisu ( ŞENLİK 1. Katırcı. Sk. 1. Şenlik Sk. 2. Katırcı Sk. 351. Sk. Bardakcı Sk. Dilek Sk. Fidanlık Sk. Gata Sk. Görenci 1. Çk. Görenci 2. Çk. Görenci Sk. Gülşen Sk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu Sk. Kimyacı Sk. Kula Sk. Kılıçaslan Sk. Martı Sk. Plevne Sk. Türkocağı Sk. Ulubatlı Sk. Çaldıran Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çarılı M. Efe Sk. Üstün Sk. )
Kuvvetli ( BARBAROS Bozdag Cd. 468. Sk. 470. Sk. bozdağ caddesi Bozdağ Çk. Bulur Sk. Cemal Kale Sk. Feslihan Sk. MANYASI Menekşe Sk. Palmiye Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. GEDİZ )
Meşrutiyet ( Aksu Sk. Altın Sk. Atilla Sk. Demir Sk. Dutkurusu Sk. Kubilay Sk. Manyası 1. Çk. MEŞRUTİYET Ordu 2. Çıkmazı Sk. ORDU Ulular Cd. Yenice Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Şafak Sk. Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. )
Mimar Sinan ( 2.DEMİRCİLER 2.ŞENLİK 3. Demirciler Sk. 301 Ada Güme Sk. gediz cadd Boyacı Sk. Demirciler Sk. DERELİ ŞABAN Dicle Sk. Erciyes Sk. Gülhane Sk. Gülhane Çk. KATIRCI Köşk Sk. Kırnapcı Sk. Manyası 2. Çk. Mehmet Akif Sk. Meriç Sk. Nalbant Sk. Osman Paşa Cd. Sokullu Sk. Tuna Cd. ÇANKAYA )
Üç Eylül ( Maarif Sk. Eşmen Çk. Sk. Bayır Bucak Sk. Bahçe Çk. Ardıç Sk. Alpaslan Sk. 2. Maarif Sk. 2. Bahçe Sk. )
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( Mehmet Akif Cd. )
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
İsmet İnönü
Fahrettinpaşa
Çakabey
12:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 18018 Süzer Sun Dreams Hotel Seaside Sitesi Alaçatı Surf Paradise Club 18015 )
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu
12:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular