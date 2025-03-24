İzmir’deki korku dolu anlar kamerada! Başına silah dayadığı taksiciye dehşeti yaşattı

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişleyen, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.