İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 26 Mart Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 26 Mart Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köseler
10:00 - 11:30
KONAK / İZMİR
Alsancak
11:30 - 13:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
10:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Kibar
Sarıkaya
Kaleköy
İğdeli
Doğancılar
Cevizli
Karaburç
Ören
Çayağzı
Bahçearası
Altınoluk
Akpınar
Solaklar
09:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy
Türkmen
Karadoğan
Günlüce
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar