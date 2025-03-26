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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 26 Mart Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köseler

10:00 - 11:30
KONAK / İZMİR
Alsancak

11:30 - 13:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

10:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Kibar
Sarıkaya
Kaleköy
İğdeli
Doğancılar
Cevizli
Karaburç
Ören
Çayağzı
Bahçearası
Altınoluk
Akpınar
Solaklar

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MART ÇARŞAMBA

09:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy
Türkmen
Karadoğan
Günlüce

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

09:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan

10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar

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