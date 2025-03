İzmir’de esnaf ve sanatkarlar iftarda bir araya geldi

Ata, İESOB tarafından Espark Otel'de düzenlenen iftarda, ramazan ayının dayanışmanın ve yardımlaşmanın öne çıktığı manevi duyguların güçlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının esnaf ve sanatkar açısından da farklı bir öneminin olduğunu vurgulayan Ata, "Çünkü esnaf sanatkarlarımız ahilikten gelen kültürleri gereği zaten bu güzel hasletleri bağrında yaşatmaktadır. Bizler bin yıllık ahi geleneğinin temsilcileriyiz. Ahilik çalışma hayatında toplumsal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı ve yardımlaşmayı esas alır. Dayanışmayı, siftah yaptıktan sonra müşterisini komşusuna yönlendirmeyi öngörür. Çağımızda unutulan ama sımsıkı sarılmamız gereken değerlerimizi bize hatırlatır. Bizler de bu anlayışla yoğrulan esnaf temsilcileri olarak daha aydın bir gelecek için değerlerimize sahip çıkmaya, bizden sonraki nesillere örnek olmaya çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da esnaflara verilen kredilerin limitlerinin artırıldığını, faiz oranının da düşürüldüğünü hatırlattı.

İzmir'de siyaset yapan Cumhur İttifakı'ndaki tüm milletvekillerinin, il başkanlarının tek hedefinin olduğunu aktaran Kaya, İzmir'de kim üretmek için uğraşıyorsa bunun yerelden engellendiğini savundu.

İzmir'in kalkınmasında en önemli projelerden birisinin Çeşme Turizm Projesi olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunda bütün İzmir kazanacak. İzmir'in turizm potansiyeli bir anda alıp nereden nereye doğru taşınacak? Bununla ilgili hep beraber esnaf birliklerimizin, esnaf odalarımızın da içinde olduğu bakanlıklarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Fakat gördük ki maalesef hem bir marjinal grup hem de yerel yönetimlerin açtığı davayla ÇED süreci durduruldu ve şu an proje geriye bırakıldı. Ben inanıyorum ki siz esnaf kardeşlerimizin vereceği büyük katkıyla çünkü bakın bu projeyle 80 bin yatak kazanacak İzmir ve bu 80 bin yatakta gelecek turistlerle yani bir anda İzmir'in turizm potansiyelini 2 katına çıkaracağız. Bakanlığımız, esnaf birliğiyle yapacağı protokolle bu proje kapsamında ne yapacaktı? İzmirli esnafımızı her bir daldan her birini bu işin içerisine sokacaktı ve hep beraber hep birlikte kazanacaktık. Yine buradan elde edilecek gelir, Kemeraltı'nın yenilenmesine harcanacaktı ama maalesef engellediler. Ben inanıyorum, odalarımızın vereceği destekle biz bu işi tekrardan ayağa kaldıracağız. "

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da esnafların, bereketin kapısı olduğunu, kendisinin de 40 yıllık esnaf olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir takım yasaklı liste ortaya koyduğunu hatırlatan Saygılı, "Şahıslara, firmalara 'bunlardan alışveriş yapmayınız' dediği bir dünyada hiçbir zaman AK Parti hükümetleri olarak ve Cumhur İttifakı'mız olarak kimsenin parasına, maddi kazancına bir hedef koyarak onların herhangi bir şekilde hareket kabiliyetinin bitirilmesine neden olmadık. Allah'a hamdolsun. Bu bizim 23 yıllık iktidar dönemimizde en sağlam duruşumuzdur." ifadesini kullandı.

Saygılı, esnafın her zaman önünü açmaya çalıştıklarını, bu dönem ve geçmiş dönemlerde de olduğu gibi hukukun üstünlüğünü savunan bir parti olduklarını sözlerine ekledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise esnafın topluma yön ve güven verdiğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "büyük rakamları bulan yolsuzluklar, evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklandığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Şu anda da 50 arkadaşıyla birlikte cezaevinde. 6 gündür sokaklarımız savaş alanına döndü. 150 polisimiz yaralı, sokaklarda terör estirilmekte. Bizim bu konuda görüşümüz, tavrımız nettir. Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimse 'seçildim' diye yolsuzluk yapma, uğursuzluk yapma hakkına sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli hukuk devletidir. Hukuk temelinde her insanımız eşittir. Görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun herkesin birbirine eşit hak ve yükümlülükleri vardır."

İftara, çok sayıda esnaf ve sanatkar ile davetli katıldı.