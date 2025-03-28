İzmir Otogarı’nda bayram öncesi yoğunluk: Biletler tükendi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, İzmir Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar aile ziyareti için memleketlerine giderken kimileri de tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Günlük ortalama 650 otobüsün sefer yaptığı İzmir Otogarı'nda bu oran, Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık yüzde 70 artıp, bin 100'e çıktı. Günlük giden-gelen yolcu sirkülasyonunun ise yaklaşık 100 bin kişi olduğu öğrenildi. Yoğunluk sebebiyle ek seferlerin de yapıldığı otogarda bayram için biletler şimdiden tükendi.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Biletlerin 15-20 gün öncesinden satılmaya başlandığını anlatan gişe bilet sorumlusu Kazım Kalkar, "En yoğun günler 26 ile 29 Nisan aralarında yaşanıyor. 30 ve 31 Nisan'da ise yoğunluğun biraz azalmasını bekliyoruz. Bayramın üçüncü gününden itibaren tekrar yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz. Ek seferler açılıyor. Şu an çok yoğunluk var" diye konuştu.

Bir firmada İzmir - Ankara seferinin şoförü Murat Cicim ise otobüslerin dolu gidip dolu geldiğini, bayramın ikinci günlerine kadar yoğunluğun süreceğini düşündüklerini aktardı.