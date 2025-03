AK Partili İnan’dan meslek odalarına uyarı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), geleneksel iftar yemeği buluşmasını gerçekleştirdi. Birliğe ait Buca Kaynaklar'daki Espark Otel'de düzenlenen yemeğe, İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, oda başkanları ve üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

"YARGIYA GÜVEN SONSUZ"

İESOB Başkanı Ata, esnafımızın çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı ve yardımlaşmayı esas alan ahilik geleneğinin temsilcileri olduğunu belirterek, "Hepimizin ortak hedefi bu vatana ve millete hizmet etmektir. Cenab-ı Allah bu dayanışmamızı bozmasın" yorumunda bulundu. MHP İzmir İl Başkanı Şahin ise, tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Bir haftadır sokaklarımız savaş alanına döndü. Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur" dedi.

Özgür Özel'in bir takım yasaklı liste ortaya koyduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Saygılı ise "Şahıslara, firmalara 'bunlardan alışveriş yapmayınız' dediği bir dünyada hiçbir zaman AK Parti hükümetleri olarak ve Cumhur İttifakı'mız olarak kimsenin parasına, maddi kazancına bir hedef koyarak onların herhangi bir şekilde hareket kabiliyetinin bitirilmesine neden olmadık" açıklamasını yaptı.

"NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Eyyüp Kadir İnan ise, son günlerde İZTO, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası'nın meclislerinde, İmamoğlu bahanesiyle başlatılan eylemlere ilişkin yapılan değerlendirmeleri eleştirdi. Bazı firmalarla ilgili gündeme gelen boykot kararlarına sessiz kalan odalara ve meslek kuruluşlarına çağrıda bulunan Eyyüp Kadir İnan, "Gerçek İzmir'in sorunlarıyla zaten ilgilenmiyorsunuz. Ama kendi gündeminiz dışında maşallah her şey hakkında konuşuyorsunuz. Şimdi sizin üyeleriniz olan şirketler tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Neden susuyorsunuz? Bizim iş dünyasından beklentimiz, bu ülkede üretilen her bir emeğe sahip çıkmanızdır. Ama yok. Biliyoruz ki bu konular yaşandığında, bu tepkiler olduğunda yine her zamanki gibi onların dili tutuluyor" dedi. İnan esnafa seslenerek, "Bu şehir, milletvekilleri ve belediye başkanlarının çalışmalarıyla ayakta durmuyor. Bu şehir onca soruna rağmen ayakta kalıp gelişmeye devam ediyorsa bunda en büyük pay siz değerli esnafımıza, iş dünyasına aittir" yorumunu yaptı.