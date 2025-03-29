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Haberler İzmir Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Son dakika haberi... İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

İHA

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İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.

İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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