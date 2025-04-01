Barda katliam: 3 ölü

RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Urla ilçesindeki bir eğlence merkezinde başlayan kavgada kan döküldü. İnşaat işçisi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş ile yine 2 çocuk babası olan yeğeni Sadık Sarıtaş, eğlenmek için bara gitti. İddiaya göre amca yeğen, kapanış saatinde bardan çıkmamakta ısrar edince çalışanlardan S.S. ve olaya müdahale eden işletme sahibi H.B. ile tartışmaya başladı. Barda başlayan ve dışarı taşan kavganın büyümesi üzerine H.B. tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

Mustafa Sarıtaş

Sadık Sarıtaş

Ateş hattında kalan bar çalışanı Valentina Gurgenadze, olay yerinde öldü

KAZARA VURULMUŞ

Kavgada, Mustafa ve Sadık Sarıtaş ile bar çalışanlarından Gürcistan uyruklu Valentina Gurgenadze vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde amca yeğen ile Gurgenadze'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gurgenadze'nin kazara başından vurulduğu iddia edilirken olaydan sonra kaçan işletme sahibi H.B. ve S.S. ile 6 çalışan gözaltına alındı.