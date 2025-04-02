13 yeni zeytin türü Milli Çeşit Listesi’nde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ne bağlı İzmir Dünya Zeytin Gen Bankasında 364'ü dünya ülkelerinin, 100'ü Türkiye'nin olmak üzere 464 zeytin çeşidinin gelecek nesillere aktarılması için korunduğunu bildirdi. Bakanlık bünyesindeki TAGEM'e bağlı zeytin özelinde Bornova Zeytincilik ve Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüleri dışında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma, Antepfıstığı Araştırma, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitülerinin Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Yumaklı, yapılan ıslah çalışmaları sonucunda son 15 yılda Gemlik 21, Gemlik 27, Hayat, Hanım parmağı, Memecik Klon 9, Arsel, Sultani, Beylik, As Topakaşı, Ada Yerlisi, Kaya, Uğur ve Elvan olmak üzere 13 yeni çeşit tescil ettirildiğini ve Milli Çeşit Listesi'ne kaydedildiğini belirtti. Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü'nün önemli çalışmalara imza attığını belirten Yumaklı, "2022 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne yapılan müracaat ile üretim izni alınmış ve tescil süreci için gözlemler yapılmıştır. Bütün bu süreç sonucunda da 2025 yılında 'Körfez10' ismi ile tescil edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun. Yeni çeşidimizin bölgeye adaptasyon süreci tamamlandıktan sonra yüksek verim ve üstün kalitesiyle hem Körfez bölgemize hem de ülke ekonomimize önemli faydalar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.