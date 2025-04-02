İzmir’de karısının boğazını bıçaklayarak öldürdü! Katil kocadan tüyler ürperten hareket: Fotoğraflarını çekmiş!

Olay, 27 Aralık 2022'de saat 11.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. Biri 5, diğeri 12 yaşında 2 çocukları olan çiftin büyük çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Urla'da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı.