İzmir’de karısının boğazını bıçaklayarak öldürdü! Katil kocadan tüyler ürperten hareket: Fotoğraflarını çekmiş!

ÖNCE SÖYLEDİ SONRA HATIRLAMADI

Ahmet Fırat'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda; sanık Fırat'ın telefonunda yapılan incelemede; fotoğraf kayıtlarının içerisinde Nuran Fırat'ı öldürdükten sonra farklı açılardan yerde boğazı kesilmiş, üzeri kanlı ve hareketsiz yatar şekildeki 3 fotoğrafını çektiği tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Fırat'ın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadelerinde; ilk olarak kendisine Nuran'ın bıçakla saldırdığı, kendi gözlerinin bu süre zarfında hep kapalı olduğunu, açtığında eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü, kendi telefonuyla eşi yerde hareketsiz yatarken video ve fotoğraf çektiğini, bıçağı da mutfak masanın üzerinde bıraktığını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sanık Fırat'ın yargılama aşamasında bu husus kendisine sorulduğunda hatırlamadığını söylediği belirtildi.