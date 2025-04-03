İzmir Çeşme göle döndü! Vatandaş isyan etti: Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yeter artık

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve çevresinde önceki akşam başlayan kuvvetli yağış gece etkisini artırdı. Çeşme ve Ödenmiş'te birçok ev ve iş yerini su bastı. Çeşme'nin Ilıca ve Alaçatı semtlerinde su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi. Evlerini su basan vatandaşlar, "Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yeter artık" diyerek, belediyeye isyan etti.