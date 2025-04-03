İzmir’e 26 bin 400 defin kapasiteli mezarlık açılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe merkezinde mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç gibi nedenlerle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ve kentin mezar ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda 5 ilçede 132 bin metrekarelik alan gömüye açıldı. Gaziemir Atıfbey, Kemalpaşa Örnekköy, Ansızca, Menderes Yeniköy, Çakaltepe, Menemen Yayla, Bornova Naldöken mahallelerinde 26 bin 400 gömü kapasiteli mezarlık hizmete alındı. 2025'de açılacak ve 85 bin 400 gömü kapasitesine sahip olacak mezarlık alanlarının toplam büyüklüğü, yaklaşık 40 futbol sahasının alanına eşit.