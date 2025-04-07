İşkenceci çete lideri Atina’da yakalandı

İzmir'in Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçelerinde özellikle oto galeri ve benzin istasyonu sahiplerini zorla haraca bağlayan, vermeyenlere ise motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenleyen çeteye geçtiğimiz haziran ayında operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlar da çete üyesi 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Örgütün lideri konumundaki "Glock" lakaplı Sercan Sayal'ın ise operasyondan önce yurtdışına kaçtığı belirlendi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan 29 yaşındaki Sercan Sayal,'ın Yunanistan'ın Atimna şehrinde yaşadığını ve örgütünü burdan yönettiği ihbarını alan ELAS polisi, geçtiğimiz hafta Atina'da Palaio Faliro'daki Flisvos Marina'da demirleyen lüks bir tekneye baskın düzenledi. 13 ayrı suçtan aranan Sayal, gözaltına alındı. İzmirli iş adamlarının adeta kanını emen Sayal'ın iadesi için Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.

Birçok suçtan aranan Sercan Sayal, Atina'da Palaio Faliro'daki Flisvos Marina'da demirleyen lüks bir tekneye düzenlenen baskında yakayı ele verdi.

HÜCRE EVİNDE İŞKENCE YAPTI

ÇETE lideri Sercan Sayal ve adamlarının, uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını belirterek hücre evlerine götürdükleri kişileri darp edip, silahla ağır yaraladıkları işkence görüntülerini, Yeni Asır 2021 yılında manşetine taşımıştı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerde mağdurları sadece ölümle tehdit etmekle kalmayıp, silah kabzası ve İngiliz anahtarı ile vücutlarında kemik kırıkları oluşacak şekilde döven çete üyelerinin, sonrasında uyuşturucu ile mücadele ediyorlarmış imajı vermek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edilmişti.