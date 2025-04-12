İzmir’de kooperatifzedelerden Soyer ve Aslanoğlu’na sert cevap: Sizinki başarı değil mağduriyet hikayesi

İzmir'de kentsel dönüşüm vaadiyle mağdur edilen vatandaşların yaşadığı onca sıkıntının ardından İBB eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar tepki çekti. Tunç Soyer önceki gün, yayınladığı video ile kooperatifleşme sayesinde müteahhit karının ortadan kalktığından, KDV indiriminden yararlanma ile maliyetlerin yüzde 50 düşürüldüğünden, çift kontrol mekanizması ile rantın ortadan kalktığından söz ederek, projeyi şeffaf, hesap verilebilir, kontrol edilebilir bir model olarak gösterdi.

Tunç Soyer

Şenol Aslanoğlu

'DERİN BİR MAĞDURİYET VAR'

Şenol Aslanoğlu'nun ise bir haberde, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni konut projesini "Helal Olsun" sözleriyle övüp kooperatif üyeleri ile ilgili "Ödeyebileceği uygun şartlarda ödeme imkanı sunarak verilmesini çok kıymetli buluyorum" demesi üzerine Gazi City - S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetimi'nden sert cevap geldi. Kooperatif yönetiminden yapılan açıklamada, "Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun adının geçtiği her projede derin bir mağduriyet gizlidir. Bugün geldiğimiz noktada, bu iki ismin 'İzmir için çalıştık' diyerek anlattıkları masalların ardında, karanlık bir tablo yatmaktadır. İzmir halkı, Tunç Soyer'in, Şenol Aslanoğlu ve kendini iş insanı diye nitelendiren bazı İZTO ve İZSİ- AD üyelerinin yönlendirmesiyle kurulan kooperatifler aracılığıyla "Depreme Dayanıklı Konut" vaadiyle kandırılmış, yaşam hayalleri ellerinden alınmıştır" denildi. Açıklamanın devamında, "Bu kişiler, yanlarına bazı siyasetçi ve iş insanlarını da alarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON'un kurumsal kimliğini ve logolarını kullanarak halka güven verip ardından onları hukuksuzluk ve belirsizlik içinde yüzüstü bırakmıştır. Şimdi ise, sosyal medya üzerinden 'başarı hikayesi' anlatılır hale gelmiştir. Bu, mağdurlarla açıkça alay etmektir. Tunç Soyer'in anlatmaya çalıştığı gibi bir 'başarı' yoktur. Ortada bir proje değil; hukuksuzluk vardır. Bu nedenle kooperatifimiz, diğer kooperatifler ve bazı birleşen kooperatif üyeleri savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Elimizde belgelerimizle, bu kirli düzenin ortaya çıkması için mücadele etmeye kararlıyız. Tunç Soyer'in bahsettiği gibi müteahhit karı ortadan kaldırılmamış, kooperatif yönetimlerince hiçbir iş bitirme tecrübesi ve yeterliliği bulunmayan çevre siyasilerin eş, dost akrabalarına kooperatiflerin kuruluş tarihlerinde kurdurulmuş şirketler ile kapalı ihaleler yapılarak işler verilmiş, kooperatif üyeleri ve hak sahipleri mağdur edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

'HEPİNİZ HESAP VERECEKSİNİZ'

Tunç Soyer'in bahsettiği gibi KDV muafiyetlerin de olmadığı belirtilen açıklamada, "Eski kooperatif yönetimi, İZBETON ile yapılan ve bakanlık uyarısı ile belediye tarafından usulsüz olduğundan iptal edilen sözleşmeler ile en başından beri bildikleri muafiyetlerden yararlanamama durumunu ve birçok gerçeği üyelerden gizlemişlerdir. Gelinen noktada Şenol Aslanoğlu'nun bahsettiği, Belediye ile ne bir anlaşma, ne uygun şartlarda ödeme imkanı ne de etkin bir iletişim noktasına ulaşılamamıştır. Bu iki ismin İzmir'e kattığı hiçbir değer yoktur. Aksine, yarattıkları tahribat büyüktür. İzmir halkı nezdinde bu kişilerin bir karşılığı kalmamıştır. Onların "başarı" dediği şey, yıkılmış hayatlardan, içi boş vaatlerden ve boşa harcanmış yıllardan ibarettir. Süreç, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve yanlarındaki birçok siyasetçiyle işadamına, kendilerine inanan insanları mağdur etmenin, hesap vermeden kenara çekilmenin mümkün olmadığını gösterecektir" sözleriyle tepki gösterildi.