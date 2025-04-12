İzmirli öğrencilerden ‘iyilik’ mektupları

İzmir'de lise öğrencileri, çevrelerinde yaşayan engelli bireyler için yazdıkları mektupları evlerine postaladıktan sonra onları ziyaret etti. Zihinsel ve bedensel engelli Onur Özkan (45), kendisini duygulandıran mektubu yazan öğrencileri evinde görünce mutluluk yaşadı. Selçuk'ta öğrenciler 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında engelli bireyleri hayata katılım konusunda teşvik etmek için 'Yazdığım mektuplarla sizin yanınızdayım' etkinliği başlattı.

'YASTIĞININ ALTINA KOYDU'

Toplumda engelli birey olmanın zorluklarının farkında olan lise öğrencileri, yazdıkları mektuplarla hem bu farkındalıklarını arttırdı hem de engelli bireylerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirdi. Selçuk'ta yaşayan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Onur Özkan da birkaç gün önce adresine ulaşan mektupla duygusal anlar yaşarken, hislerini kaleme alan öğrencileri evde görünce de mutluluk yaşadığını söyledi. Anne Müesser Özkan (65), "Onur o mektubu 3-4 gün yanından ayırmadı, yastığının altına koydu. 'Beni sevmişler göndermişler' dedi. Sağ olsunlar gelip gördüler, Onur'u ziyaret ettiler" ifadelerini kullandı. Mektubu alınca çok mutlu olduğunu belirten Onur Özkan ise öğrencilere sağlık, mutluluk ve bol kazanç diledi.