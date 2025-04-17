İzmir’den Türkiye’ye uzlaştırma modeli

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza muhakemesi sisteminde alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırma uygulamasının, hem mağdurun zararının hızla giderilmesini hem de failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayarak adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Uzlaştırmanın, adli sürecin tamamlanmasında ve adaletin tesisi sürecinde etkin bir yöntem olduğunu vurgulayan Yeldan, bu uygulamanın mahkemelerin ve özellikle başsavcılıkların iş yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini söyledi. Uzlaştırma uygulamasının, tarafların özgür iradelerine ve rızalarına dayalı olarak çözüme ulaşmayı mümkün kıldığını aktaran Yeldan, böylece yeni ihtilafların doğmasının da önüne geçildiğini ifade etti.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu'nda iş ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve titiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcı Yeldan, uzlaştırmanın önemini göz önünde bulundurarak görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, süreci mevzuata uygun biçimde yönetmek ve tarafların ortak iradelerini gözetmek üzere uzlaştırmacılarla koordineli şekilde çalıştığını belirtti. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda dikkat çeken, yaratıcı ve duyarlı uzlaşma örneklerinin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda çeşitli dikkat çekici uzlaşma örnekleri yaşandı.

İLGİNÇ BAZI ÖRNEKLER

BİR dosyada, müşteki motorundaki hasarın giderilmesini ve ayrıca korunmaya muhtaç çocuklara bağış yapılmasını şart koşarak şüpheliyle uzlaşmayı kabul etti. Şüphelinin bu talepleri yerine getirmesiyle soruşturma uzlaşma ile tamamlandı. Dikkat çeken bir diğer vakada ise suça sürüklenen çocuk ile müşteki arasında, çocuğun öfke kontrolü konulu bir kitabı seslendirmesi karşılığında uzlaşma sağlandı. Bir diğer örnekte ise mağdurun talebi üzerine, şüpheli şehitler anısına beş kez, toplam 5 bin kişilik lokma dağıtarak uzlaşmayı sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 ve 2025 yılları arasında yürütülen yaklaşık 19 bin uzlaştırma dosyasından 8 bin dosyanın uzlaştırmasını tamamladı ve bu dosyalarda yüzde 90 bir başarı oranı elde edildi.