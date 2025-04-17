Torun: Halkapınar’a alt geçit yapılması sart

İZMİR'DE İZBAN ve İzmir Metro'nun aktarma istasyonu olduğu, toplu taşıma duraklarının yoğun bir şekilde kullanıldığı Halkapınar Şehitler Caddesi'nde her gün yayalar büyük tehlike atlatıyor. Yaya yolu olmaması nedeniyle insanların caddeye atladığına dikkat çeken Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, "Burada planlanan şey beton bariyerlerden göründüğü üzere insanların karşıya geçmemesi. Ancak pratikte öyle olmuyor. Tramvay son durağı tarafından Halkapınar otobüslerinin bulunduğu tarafa geçmek için vatandaşlar yaya geçidi olmayan yola atlıyor ve beton blokların üzerinden geçiyor. Riskin farkındayız" dedi.