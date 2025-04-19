İzmirli ögrencilere Litvanya’da eğitim imkanı

Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, İzmir'i ziyaret ederek Vilnius Tech Üniversitesi'ni tanıttı. Ziyaret kapsamında Litvanya'nın en prestijli devlet üniversitelerinden biri olan ve dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında gösterilen Vilnius Tech Üniversitesi için tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona katılan Büyükelçi Degutis, İzmir'deki seçkin eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Resepsiyonda yaptığı konuşmada Büyükelçi Degutis, Vilnius Tech Üniversitesi üzerinden Litvanya'da sunulan eğitim imkanlarını aktardı. Vilnius Tech University Türkiye - Information and Study Center (ISC) Türkiye Sorumlusu Safa Ilgın, tanıtım toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Vilnius Tech Üniversitesi'nden İzmirli öğrencilerin faydalanmasını sağlamak. Üniversitemiz Litvanya Devleti tarafından desteklenen köklü bir devlet kurumudur. Uluslararası ve nitelikli eğitim almak isteyen tüm İzmirli öğrencileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.