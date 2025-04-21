Romanya’ya giden Semih Girgin konuştu: Oğluma kız istemek için geldik

TARİHİ Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "nitelikli hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakim karşısına çıkmış ve üst sınır olan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenmişti. Girgin'in mahkemenin ardından yaptığı paylaşımda Romanya'ya gittiği öğrenilmişti. Girgin'e tepkiler artarken, açıklama geldi. Oğluna kız istemek için Romanya'ya gittiğini ifade eden Girgin, "İki yıldır iş ortağımın kötü niyetli bir şekilde, bilgim dışında ve ticari etiğe aykırı olarak iş yerimi başkalarına devretmesiyle başlayan ve halen mahkeme süreci devam eden zorlu bir dönem yaşıyorum. İş yerime çöken kişileri yasal haklarımı kullanarak çıkardığım için, şimdi de asılsız iddialar ve iftiralarla ikinci bir hukuki süreçle karşı karşıyayım. İş ortağım, iş yerime çöken grup ve şu anda karalama kampanyası yürüterek algı operasyonu başlatan kişiler Kemeraltı esnafındandır.

'MÜCADELE EDECEĞİM'

21 yıl önce kurucusu olduğum derneğimizin şu anki başkanı olarak, ne esnafıma ne aileme ne de sizlere karşı utanılacak, onursuz bir davranışta bulunmadım. 40 yıldır sivil toplum gönüllüsü olarak, ülkem, şehrim ve çarşımın geleceği için mücadele veriyorum. Büyük oğluma kız istemek amacıyla aile ziyareti için Romanya'ya geldim. Bu ziyaret, iki ay önceden planlanmış ve vize tarihi de önceden belirlenmiş bir süreçtir. Ancak bazı kişiler, bu durumu çarpıtarak farklı bir yöne çekmiş ve hoş olmayan beyanlarda bulunmuştur. Dönüşümün ardından bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Sizlerin kafasını karıştıran her soruya da açık yüreklilikle cevap vereceğim. Başkanlık görevimin sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.