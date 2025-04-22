Enginarın kalbi İzmir’de atıyor! Hasat dönemi başladı

Türkiye'nin enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'in Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun gibi turistik ilçelerinde coğrafi işaret tescilli Urla sakız enginarı hasadı yoğunluğu yaşanıyor.
Ilık iklim sebzesi olarak bilinen, çoğunlukla Ege-Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, içerisinde A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineralleri barındırmasıyla fazlaca tercih ediliyor.
Enginar üretiminde ilk sırasında bulunan İzmir'de yıllık yaklaşık 8 bin dekarda ortalama 11 bin ton enginar hasadı gerçekleştiriliyor. Kentteki enginar üretimi çoğunlukla Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde yapılıyor. Ata tohumu kullanan çiftçiler coğrafi işaretli sakız cinsini tercih ediyor.