Enginarın kalbi İzmir’de atıyor! Hasat dönemi başladı

Ege yemekleri arasında önemli bir yere sahip enginarda hasat, nisan ve mayısta yoğun olmak üzere hazirana kadar devam ediyor.



İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in enginar üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerden olduğunu, özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde çokça üretim yapıldığını söyledi.



Enginarın karaciğer dostu olduğunu dile getiren Şahin, "Çeşme ve Urla özellikle yurt içi ve dışından gelen misafirlerimizin de ağırlandığı turizm bölgesi. Aynı zamanda gastronomi ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla burada kendi üretimimiz olan coğrafi işareti olan sakız enginarını konuklarımıza ikram ediyoruz." dedi.



Şahin, ülkedeki enginar üretiminin yüzde 27'lik payını Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinin gerçekleştirdiğini belirterek, enginarın ekonomiye ciddi katkısı olduğunu ifade etti.