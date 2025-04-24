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İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

İzmir'de bugün birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 24 Nisan Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( 406. Sk. )
B. Hayrettin Paşa

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Korutürk ( Demirci Efe Sk. İrim )
Onur ( Yeşil Cami Sk. )

09:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
Hasköy

10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

09:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

13:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet

12:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere ( İzmir-Seferihisar Yolu )
Siteler ( Abdullah Baydar Cd. )

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon

İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Hasseki
Bozköy
Merkez

10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık

10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Değirmencieli ( kocaömer )
Kınık OSB
Kocaömer

09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ataköy

09:30 - 16:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Köfündere
Orhangazi

09:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yağcılar

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