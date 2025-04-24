İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Perşembe

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte detaylar...
İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte detaylar...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( 406. Sk. )
B. Hayrettin Paşa
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Korutürk ( Demirci Efe Sk. İrim )
Onur ( Yeşil Cami Sk. )
09:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
Hasköy
10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
09:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
13:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
12:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere ( İzmir-Seferihisar Yolu )
Siteler ( Abdullah Baydar Cd. )
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Hasseki
Bozköy
Merkez
10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Değirmencieli ( kocaömer )
Kınık OSB
Kocaömer
09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ataköy
09:30 - 16:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Köfündere
Orhangazi
09:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yağcılar